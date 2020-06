BERLIN (Dow Jones)--Trotz hoher Zustimmungswerte für den Kohleausstieg lehnen die meisten Deutschen teureren Ökostrom ab. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey unter 2.500 Personen im Auftrag des Versorgers Uniper SE. Laut dem Energie-Report 2020 befürworten drei Viertel der Befragten das Kohle-Aus bis 2038, 52 Prozent sind zugleich nicht bereit, mehr für CO2-neutralen Strom auszugeben. Nur die zwischen 1980 und 2000 Geborenen seien deutlich stärker als andere Generationen von einem Nachhaltigkeitsbewusstsein geprägt.

Mehr als zwei Drittel (69,2 Prozent) der Befragten bescheinigen Wasserstoff ein großes Potenzial: Laut den Befragten ist er nach den Erneuerbaren der wichtigste Energieträger der Zukunft. Künftig sind für die Befragten neben Speicherlösungen vor allem auch Energieeffizienz, CO2-Neutralität und Innovationen relevant.

Uniper will die Ergebnisse des Energie-Reports am 1. Juli in Berlin bei der ersten "Debate.Energy"-Konferenz offiziell vorstellen. Neben dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) werden bei der virtuellen Diskussion unter anderem das Klimaforschungszentrum Mercator Research Institut, der Bundesverband der Deutschen Industrie und der US-Ökonom Jeremy Rifkin erwartet. "Die Energiewende ist eine Gesellschaftsaufgabe", erklärte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck. "Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben nun die einmalige Chance, mögliche Handlungspfade zu beleuchten."

