Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin tiefrot präsentiert. Der österreichische Leitindex ATX rutschte um 1,90 Prozent auf 2.266,06 Punkte ab. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es merklich abwärts.Auf die Stimmung der Anleger drücken unverändert die weiter ansteigenden Zahlen an Neuinfektionen mit COVID-19 in den USA und regionale Ausbrüche in Deutschland. Zudem wollen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...