Frankfurt (www.fondscheck.de) - Im Zuge der Coronakrise ging es an den Börsen turbulent zu, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Es sei zum schnellsten Kursrutsch aller Zeiten und damit verbunden deutlichen Verlusten gekommen. Dennoch könnten sich vier von zehn Deutschen gut vorstellen, das aktuell günstigere Kursniveau dazu zu nutzen, in Wertpapiere zu investieren. Und das sei nach Ansicht der Experten von J.P. Morgan Asset Management auch gut so - denn die massiven Rettungspakete, die Staaten weltweit im Zuge der Coronakrise aufgelegt hätten, sollten dazu führen, dass die Zinsen noch auf Jahre tief bleiben würden. ...

