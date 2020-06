London (www.fondscheck.de) - Der Wirecard-Skandal hat Zweifel an der Erfolgsstory der gesamten deutschen Technologie-Branche aufkommen lassen, doch ist nicht jedes Unternehmen ein Fall "Wirecard", wie Kurt Cruickshank und Jamie Mills O'Brien, die Fondsmanager des Aberdeen Standard SICAV I - German Equity Fund (ISIN LU1274533659/ WKN A141ZW) bei Aberdeen Standard Investments, in einem Kommentar zum deutschen Technologiesektor am Beispiel ihrer Favoriten aufzeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...