Die britische Regierung vergibt über das Advanced Propulsion Centre Fördermittel in Höhe von 73,5 Millionen Pfund - und zwar unter anderem an zehn Projekte im Automobilsektor zur Entwicklung von Technologien zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Ein umfassender Teil des Geldes fließt in die E-Mobilität. Das Förderpaket hat die UK-Regierung vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie geschnürt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...