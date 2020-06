BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 11,5 Punkte auf minus 22,9. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 32,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 34,4 notiert hatte.

"Die Verbesserung, die bereits im Mai bei den Prognosen für die nächsten drei Monate zu beobachten war, gewinnt an Stärke, und dies spiegelt sich im Juni in den Einschätzungen der aktuellen Situation wider", erklärte die Notenbank.

Das Geschäftsklima befestigte sich am stärksten im Dienstleistungssektor, der am schlimmsten von der Covid-19-Krise betroffen war. Die Erholung im Handelssektor ist zwar sehr offensichtlich, scheint aber sowohl zeitlich als auch von der Stärke her langsamer zu verlaufen. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

