Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, hat sich besorgt über deutlich zunehmende Fallzahlen von Coronavirus-Infektionen in mehreren US-Bundesstaaten geäußert. Droht nun ein neuer Lockdown? Die Börse spekuliert offenbar darauf, dass in diesem Fall die Geschäfte bei Peloton wieder kräftig anziehen.Fauci sprach am Dienstag bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem "beunruhigenden Anstieg von Infektionen" in Florida, Texas, Arizona und anderen Bundesstaaten. Die nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...