Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bundrenditen halten sich äußerst stabil, was die Vermutung nährt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) inzwischen versucht, die Zinskurve zu kontrollieren, so die Analysten der DekaBank.Zentralbanken wie die Bank of Japan oder auch die Australische Zentralbank würden zumindest in Teilbereichen der Kurve einen solchen Ansatz verfolgen. Auch ohne die Bestätigung einer solchen Politik durch die EZB spreche in dieser Woche vieles für ein stabiles Renditeumfeld am langen Ende der Bundkurve (-0,45% bis -0,35%). Kurze und mittlere Laufzeiten würden durch die hohe Liquiditätszuteilung im Rahmen der aktuellen Tranche des TLTRO III-Tenders gut unterstützt bleiben, und Spreads gegenüber Bunds und Swaps sollten sich weiter etwas einengen. Die hohe Zuteilung von Liquidität für Peripheriebanken sollte kurze Peripherielaufzeiten überproportional outperformen lassen. (Ausgabe vom 22.06.2020) (24.06.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...