Dienstag, 7. Juli 2020, 22.15 Uhr37°Zwei Quadratkilometer StressHilfe für einen Stadtteil"37°" stellt Menschen vor, die dahin gehen, wo andere lieberwegschauen. Der Film zeigt mutige Mannheimer, die versuchen, einenStadtteil zu retten, den viele bereits abgeschrieben haben.Die Bevölkerung wächst hier stärker als in der Gesamtstadt, seitJahren bereitet die Armutseinwanderung aus Osteuropa dem Stadtteilviele Probleme. Auch wenn die Kriminalitätsstatistik im Vergleich zugesamt Mannheim nicht besonders herausragt - wer kann, zieht weg."Ich schäme mich für Deutschland, dass wir hier ein Paradiesgeschaffen haben für billigen Sex, aber nicht die Verantwortungtragen möchten für die Frauen, die hier traumatisiert und ausgebeutetwerden", sagt Julia Wege, die sich mit ihrem Verein "Amalie" derArmutsprostitution entgegenstellt. Doch das ist nicht das einzigeProblem der Neckarstadt-West.Auch Stefan Semel ist weggezogen, der Müll auf den Straßen, der Lärmin der Nacht, all das war ihm zu viel. Trotzdem kommt er jeden Tag indie Neckarstadt, um vor allem den Kindern hier eine Stütze zu sein.Denn obwohl es immer mehr Schüler ohne Deutschkenntnisse gibt und diesozialen Probleme in den Familien offensichtlich sind, gibt es imViertel keine einzige Ganztagsschule. Stefan Semel kämpft mit seinemVerein "AUFWIND e.V." für das Recht der Kinder auf ein gewaltfreiesLeben und für Bildungsgerechtigkeit. Seit 15 Jahren bietet er ihnenein Ersatz-Zuhause und hat hier aus leistungsschwachen Schülern schoneinige Abiturienten gemacht.Peter Deffaa ist Schulleiter an der Neckar-Grundschule. Viele seinerKinder kommen aus sehr armen bulgarischen und rumänischen Familien.Er geht regelmäßig durchs Viertel, besucht sogenannteProblem-Immobilien und sucht auch dort die Kinder auf. Für ihn istklar. "Wir stehen jetzt an der Grenze, ob wir einen Haufen Menschenheranziehen, die später mal Hartz IV beziehen oder ob sie mitBildungschancen ihr späteres Leben selbstständig gestalten."Julia Wege hat bisher 90 Frauen aus der Zwangsprostitution gerettet.Mit viel Mut und wenig Geld hat sie Bordelle abgeklappert und den vonder Gesellschaft vergessenen Frauen ein neues Leben ermöglicht. Siewird genauso wie Stefan Semel weitermachen, damit der Stadtteilwieder lebenswert wird, für alle.Der Film zeigt, was drei engagierte Menschen tun, damit ein Stadtteilwie Neckarstadt-West mit seiner kulturellen Vielfalt ein lebenswerterOrt bleibt und nicht in eine parallele Welt abgleitet.