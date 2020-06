Veränderung im VorstandDGAP-Ad-hoc: vPE WertpapierhandelsBank AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderung im Vorstand24.06.2020 / 16:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 24. Juni 2020Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARVeränderung im VorstandHerr Heinrich Hartmann hat am 23.06.2020 sein Amt als Vorstandsmitglied der vPE WertpapierhandelsBank AG mit sofortiger Wirkung niedergelegt.Kontakt: vPE WertpapierhandelsBank AG / Herr Wolfgang Huber Maximiliansplatz 17 80333 München Tel: +49 (0)89 296 491 Fax: +49 (0)89 225 060 Email: huber@vpeag.deUnternehmen:vPE WertpapierhandelsBank AG, Maximiliansplatz 17, 80333 München, Deutschland, Telefon: 089/296491, Fax: 089/225060, E-Mail: huber@vpeag.de, Internet: www.vpeag.comISIN: DE0006911605, WKN: 691160, Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access)24.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: vPE WertpapierhandelsBank AG Maximiliansplatz 17 80333 München Deutschland Telefon: 089/296491 Fax: 089/225060 E-Mail: huber@vpeag.de Internet: www.vpeag.com ISIN: DE0006911605 WKN: 691160 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access) EQS News ID: 1077837Ende der Mitteilung DGAP News-Service1077837 24.06.2020 CET/CEST