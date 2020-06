Die Aktie des angeschlagenen Autovermieters Hertz explodiert am Mittwoch in die Höhe. Zeitweise notiert der Kurs bei 2,49 Dollar oder doppelt so hoch wie am Vortag. Grund ist ein Kommentar von Jeffries-Analyst Hamzah Mazari. Er ist der Meinung, dass Mitbewerber Interesse an der Zombie-Firma haben könnten.Mazari bringt die Namen CarMax und AutoNation ins Spiel. Sie könnten für 150.000 Hertz-Fahrzeuge ein Gebot abgeben, so der Analyst und dafür rund drei Milliarden Dollar auf den Tisch legen.Der Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...