Bei Pfeffer Vacuum glauben wir an eine Übertreibung am Kapitalmarkt. Der Kurs der Aktie (691660), der im Corona-Crash von einem Niveau bei 150 Euro bis auf 105 Euro abgestürzt war, liegt jetzt schon wieder bei mehr als 160 Euro. Also wurde das Vor-Crash-Niveau inzwischen sogar schon überschritten. Die jüngsten Zahlen der Hessen lassen allerdings vermuten, dass die Pandemie durchaus Spuren in der Bilanz der Nordhessen hinterlassen hat. So geht das Management davon aus, dass der Umsatz im zweiten Quartal auf 140 bis 145 Millionen Euro sinkt. Dies wäre ein Rückgang von bis zu elf Prozent. Gleichzeitig soll das operative Ergebnis (Ebit) zwischen drei und 6,5 Millionen Euro liegen. Dies entspräche im schlechtesten Fall von rund 80 Prozent zum Vorjahreswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...