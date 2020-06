München (ots) - Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München GmbH, wurde heute einstimmig als Präsident der europäischen Federation of Local Energy Companies (CEDEC) bestätigt.



Dr. Florian Bieberbach: "Ich freue mich sehr, auch in den kommenden zwei Jahren die Interessen von mehr als 1.500 lokalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen auf europäischer Ebene vertreten zu dürfen. Dies gilt umso mehr, als nun auch die deutsche Ratspräsidentschaft beginnt, in der viele Weichen für das künftige Energiesystem gestellt werden."



Der europäische Green Deal, der gerade in Brüssel diskutiert wird, ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, um die Dekarbonisierung auf europäischer Ebene voranzutreiben und die hierfür erforderlichen Investitionen in die richtigen Bahnen zu lenken. Lokalen und regionalen Energieversorgungsunternehmen sowie den Verteilnetzbetreibern vor Ort kommt bei den geplanten Maßnahmen auf europäischer Ebene eine immer bedeutendere Rolle zu. In den Meinungsbildungsprozess mit EU-Institutionen, Verbänden und anderen Stakeholdern bringt sich die CEDEC deshalb aktiv und engagiert als das Sprachrohr der mehrheitlich öffentlichen Energieversorgungsunternehmen ein.



Die CEDEC Mitgliedsunternehmen stammen aus zehn europäischen Staaten - Deutschland, Frankreich, Österreich, Niederlande, Bulgarien, Italien, Belgien, Norwegen, Schweden, Schweiz - und versorgen etwa 85 Millionen Kunden mit Strom und Gas. Die Tätigkeitsbereiche umfassen die gesamte Energiewirtschaft, wie die dezentrale Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung, Verteilnetz- und Zählerbetrieb sowie Handel/Vertrieb.



