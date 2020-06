Medienmitteilung

Burkhalter Generalversammlung: Alle Traktanden genehmigt

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Burkhalter Holding AG stimmten an der heute abgehaltenen, ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Neben der Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 3.70 pro Aktie gewährten sie auch die Schaffung von genehmigtem Kapital. Die Dividende wird am 30. Juni 2020 ausbezahlt.

Zürich, 24. Juni 2020

Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 25. Mai 2020 angekündigt, fand die heutige Generalversammlung der Burkhalter Holding AG ohne Aktionärinnen und Aktionäre statt. Corona-bedingt erfolgte die Stimmabgabe ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, der 1 627 abwesende, stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre (= 3 608 994 Namenaktien bzw. 60.17% des ausgegebenen Aktienkapitals) vertrat.

Da der Verwaltungsrat auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Ergebnis in der Gewinnzone rechnet, hielt er für das Geschäftsjahr 2019 an seinem Dividendenantrag an die Generalversammlung von CHF 3.70 pro Aktie fest. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Dividendenausschüttung sowie der Schaffung von genehmigtem Aktienkapital in der Höhe von maximal 350 000 Namenaktien und allen weiteren Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu.

Der amtierende Verwaltungsrat der Burkhalter Holding AG, der Verwaltungsratspräsident Gaudenz F. Domenig und die Revisionsstelle KPMG AG wurden erneut für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gewählt. Ebenso die Mitglieder des Vergütungsausschusses und der unabhängige Stimmrechtsvertreter.

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2019 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 27.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 22.3 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 505.9 Mio. und beschäftigte 2990 Mitarbeitende (FTE, davon 645 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

