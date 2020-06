Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW-Präsident erwartet massive Insolvenzwelle im Herbst

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) befürchtet für das zweite Halbjahr einen drastischen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Bisher sehe man nur wenige coronabedingte Insolvenzen, sagte Marcel Fratzscher am Mittwoch im Inforadio vom RBB.

Salzgitter will in Wilhelmshaven "grünen" Eisenschwamm erzeugen

Die Salzgitter AG will in Wilhelmshaven ihre Vision vom "grünen" Stahl Wirklichkeit werden lassen. Auf dem Gelände des heutigen Uniper-Steinkohlekraftwerks soll eine Anlage zur Eisenerz-Direktreduktion mit vorgeschalteter Wasserstoff-Elektrolyse entstehen. Dazu vereinbarten Salzgitter, Uniper und der Logistiker Rhenus mit dem Land Niedersachsen und der Stadt Wilhelmshaven zunächst die Erstellung einer Machbarkeitsstudie.

Berlin-Marathon im Herbst wegen Corona-Krise abgesagt

Der Berlin-Marathon findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Der Veranstalter sagte das Sportereignis in der Hauptstadt am Mittwoch ab. Eine Verschiebung der Veranstaltung am 26. und 27. September 2020 auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr sei nicht möglich. Mit dem New-York-Marathon wurde derweil ein weiteres Highlight der Straßenrennszene abgesagt.

Seehofer bittet Österreich um Entschärfung der Reisewarnung für NRW

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Entscheidung der österreichischen Regierung kritisiert, wegen des Corona-Ausbruchs eine partielle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen auszusprechen. Bei einem Treffen in Berlin bat Seehofer am Mittwoch seinen österreichischen Kollegen Karl Nehammer, die Entscheidung zu überdenken. Er schlug vor, solche Reisewarnungen nicht pauschal für ganze Bundesländer auszusprechen, sondern auf "regionale Hotspots" zu beschränken.

Kramp-Karrenbauer: Nato-Quote unpassend bei Beurteilung der Verteidigungsausgaben

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hält wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die von der Nato vereinbarte Quote bei den Verteidigungsausgaben für ein unpassendes Instrument.

Zahl der Corona-Toten weltweit in knapp 2 Monaten auf 477.000 verdoppelt

Der Machtkampf bei der Deutschen Lufthansa gibt den Anlegern einen faszinierenden Einblick in die gegensätzlichen industriellen Interessen in Deutschland. Gewinne dürften für sie dabei aber kaum abfallen.

IWF senkt globale Wachstumsprognosen wegen Pandemie weiter

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft im laufenden Jahr erneut gesenkt. Wie aus der jetzt veröffentlichten Aktualisierung seines Weltwirtschaftsausblicks hervorgeht, rechnet der IWF nicht damit, dass diese schwächere Entwicklung durch eine entsprechend stärkere Erholung im Folgejahr ausgeglichen wird. Für 2020 rechnet der IWF mit einem Rückgang des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 4,9 Prozent. Im April war ein Minus von nur 3,0 Prozent vorausgesagt worden.

Belgisches Geschäftsklima legt im Juni kräftig zu

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 11,5 Punkte auf minus 22,9. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf minus 32,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei minus 34,4 notiert hatte.

Noch keine EU-Entscheidung zum Ende von Corona-Einreiseverboten aus Drittstaaten

Die EU-Staaten haben noch keine Entscheidung zur weiteren Geltung oder Aufhebung von Einreiseverboten wegen der Corona-Pandemie aus Drittstaaten wie den USA getroffen. Die EU-Botschafter diskutierten Diplomaten zufolge am Mittwoch einen Katalog mit Kriterien, der nach dem 1. Juli gelten soll. Sie kamen aber noch zu keinem abschließenden Ergebnis. Die Beratungen würden nun am Freitag fortgesetzt.

EU-Kommission will 2021 aus Corona-Hilfsplan 344 Milliarden Euro bereitstellen

Die EU-Kommission will fast die Hälfte der Gelder ihres geplanten Corona-Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro im nächsten Jahr bereitstellen. Wie die Behörde zu ihrem Vorschlag für den EU-Haushalt 2021 mitteilte, sollen dabei aus dem Corona-Aufbauplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 211 Milliarden Euro als Zuschüsse zur Verfügung stehen und rund 133 Milliarden Euro als Kredite. Zusammen wären dies rund 344 Milliarden Euro.

Griechenland wirft Türkei erneute Grenzöffnung vor

Anlässlich des Besuchs des EU-Außenbeauftragen Josep Borrell an der türkisch-griechischen Grenze hat Athen vor einem Wiederanstieg der Flüchtlingszahlen aus der Türkei gewarnt. Ankara habe "erneut seine Landesgrenzen nach Europa für offen erklärt", sagte der griechische Außenminister Nikos Dendias nach einem gemeinsamen Besuch mit Borrell in der Grenzregion Evros am Mittwoch. Dendias warf der türkischen Küstenwache zudem vor, Flüchtlingsboote "zu den griechischen Inseln zu eskortieren".

USA erwägen weitere Strafzölle auf europäische Produkte

Im Streit zwischen der EU und den USA um Staatshilfen für die Flugzeugindustrie erwägt Washington weitere Strafzölle auf Produkte aus Europa. Davon betroffen wären Waren im Wert von 3,1 Milliarden Dollar (rund 2,75 Milliarden Euro), wie aus einer am Dienstag vom Büro des US-Handelsbeauftragten veröffentlichten Auflistung hervorgeht.

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Juni ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,442 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt.

Biden führt in neuer Umfrage 14 Prozentpunkte vor Trump

Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Herausforderer Joe Biden einer neuen Umfrage zufolge 14 Prozentpunkte Vorsprung vor Amtsinhaber Donald Trump. 50 Prozent der Befragten würden den Kandidaten der Demokraten wählen, nur 36 Prozent den Republikaner Trump, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage der "New York Times" und des Siena Colleges ergab. In den Umfragen zuvor hatte Biden im Durchschnitt zehn Punkte Vorsprung vor dem Präsidenten.

UNO und Arabische Liga rufen Israel zu Verzicht auf Annexionspläne auf

Die Vereinten Nationen und die Arabische Liga haben Israel zur Aufgabe seiner Annexionspläne für Teile des besetzten Westjordanlandes aufgefordert. Eine Annexion werde "jegliche Aussicht auf künftigen Frieden zerstören", sagte der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, am Mittwoch bei einer Konferenz des UN-Sicherheitsrats. UN-Nahostkoordinator Nickolay Mladenov warnte, der Schritt drohe mehr als ein Vierteljahrhundert internationaler Bemühungen um ein friedliches Nebeneinander von Israelis und Palästinensern zunichte zu machen.

+++ Konjunkturdaten +++

*Tschechiens Notenbank lässt Leitzins bei 0,25%

*Brasilien Leistungsbilanz Mai Überschuss 1,3 Mrd USD (Apr: Überschuss 3,8 Mrd USD)

*Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Mai 2,6 Mrd USD

*Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 67,5 Mrd USD

