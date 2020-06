Der Nasdaq 100 zeichnet sich weiterhin durch eine immense Robustheit und Vitalität aus. In seinem unbändigen Aufwärtsdrang scheint er durch nichts dauerhaft aufzuhalten zu sein. Auch während des jüngsten Rücksetzers dokumentierte der Index einmal mehr seine Stärke und beendete diesen auf eindrucksvolle Art und Weise. Rückblick. Zuletzt hieß es in Bezug auf den Nasdaq 100 an dieser Stelle unter anderem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...