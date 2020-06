Am US-amerikanischen Aktienmarkt ist die Tiffany & Co-Aktie aktuell unauffällig. Das Papier kostete zuletzt 121,00 US-Dollar. Der Kurs der Aktie von Tiffany & Co zeigt sich gegenwärtig kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag. Zur Stunde steht nur ein Minus von 0,75 Prozent an der Kurstafel.

Den vollständigen Artikel lesen ...