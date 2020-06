MOSKAU/AMSTERDAM (IT-Times) - Der russische Internetkonzern Yandex N.V. will seine Beteiligung an der Ride-Hailing Plattform Yandex.Taxi, ein Joint Venture mit Uber, aufstocken. Russlands Internetkonzern Yandex N.V. (Nasdaq: YNDX) mit Unternehmenssitz in der niederländischen Metropole Amsterdam, beabsichtigt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...