Man muss sich diesen Satz einmal auf der Zunge zergehen lassen: "1,9 Milliarden Euro existieren mit aller Wahrscheinlichkeit nicht!" - So die Aussage der WIRECARD Pressestelle. Was schlussfolgert man daraus? Unsere Einschätzung zur Aktie Vor unseren Augen zerbröselt ein DAX Konzern und keine Aufsichtsbehörde noch eine Bank will die letzten Jahre mit nachhaltiger Beweiskraft etwas bemerkt haben. Der womöglich größte Skandal der DAX Geschichte nimmt ...

