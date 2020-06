Medienberichten zufolge plant PayPal die rasche Integration von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in sein Zahlungssystem. Hinweise darauf gibt es zur Genüge.? PayPal öffnet sich anscheinend für Bitcoin und Co. ? Bereits Stellengesuche ? Große Chance für KryptowährungenDer Online-Bezahldienst PayPal will seinen rund 325 Millionen aktiven Nutzern schon innerhalb der nächsten drei Monate den direkten An- und Verkauf von Kryptowährungen anbieten. Dies berichtet zumindest "Coindesk" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...