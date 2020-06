OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona-Ausbruch in NRW



Noch am Dienstag sah Niedersachsen keinen Grund, wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischverarbeiter Tönnies Touristen aus den massiv betroffenen westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf abzuweisen. Keine 24 Stunden später kündigt die Regierungssprecherin an, dass das Land nun doch plane, für Menschen aus dem Bereich Gütersloh ein Beherbergungsverbot zu erlassen. Nicht nur andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, sondern auch die Stadt und der Landkreis Osnabrück haben da längst Fakten geschaffen./al/DP/mis

