Erste Zeichen des Aufschwungs - Himmel klart auf

Amsterdam / Chiasso, 25. Juni 2020 - lm holding, ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, informiert über den Status quo betreffend Buchungen, Barmitteln und Rückerstattungen.

Nach neun Wochen, in welchen die Anzahl Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 90% gesunken war, verzeichnet lm group seit den ersten Junitagen eine deutliche Erholung.

In der dritten Juniwoche (W25 in obiger Grafik) verzeichnete lm group gegenüber dem Vorjahr um -59% tiefere Buchungsvolumina. Der Wert liegt deutlich über den jüngst prognostizierten

-90/95% zum Monatsende.

Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass COVID-19 das Geschäft der lm group für mehrere Wochen zum Erliegen gebracht hat und hohe ausserordentliche Kosten zur Bewältigung der Krise nach sich zog, ist diese Erholung positiv zu werten. Das Unternehmen hat Massnahmen zur Absicherung des Geschäfts ergriffen und die variablen und Fixkosten reduziert. Die wichtigste, unter ständiger Überwachung stehende Kennziffer waren und sind die verfügbaren Barmittel. Diese steigen nach dem von März bis Mai dauernden Einbruch nun wieder an, was mit Blick auf den Semesterabschluss zuversichtlich stimmt.

Ende Mai standen Kreditlinien in Höhe von € 92.6 Mio. zur Verfügung, von denen € 86.6 Mio. in Anspruch genommen wurden. Die Nettofinanzposition belief sich auf € 7 Mio.

Das Rückerstattungsprozedere für stornierte Buchungen bleibt schwierig. Das ist in erster Linie auf die langsame Reaktion der Fluggesellschaften auf Kundenanliegen zurückzuführen. lm group setzt alle möglichen Hebel in Bewegung, um die riesige Anzahl von Anfragen und Forderungen der Kunden zu bewältigen und für die sehr komplexen Mechanismen, die von den Anbietern für die Rückerstattung installiert wurden, einen effizienten Weg zu finden.

Marco Corradino, CEO von lastminute.com, erklärt: "Wir registrieren handfeste Anzeichen eines Aufschwungs, der scheinbar früher eintritt als erwartet. Das erfüllt uns mit Zuversicht. Es sind positive Auswirkungen auf unsere Zahlen zu erwarten.Das Unternehmen reagiert dank dem effektiven Geschäftsmodell und der effizienten Organisation gut. Beides führt dazu, dass lm group gegenüber dem Marktdurchschnitt eine bessere Performance an den Tag legt.Allerdings sind wir noch weit von den Volumina des Jahres 2019 entfernt und gehen davon aus, dass dies auch im zweiten Semester so bleiben wird. Leider bedeutet Aufschwung nicht "volle Erholung". Darum treiben wir alle bereits initiierten Massnahmen voran, um die Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und die Kosten zu reduzieren. Wir kümmern uns nach wie vor um Probleme mit Lieferanten, um den Rückerstattungsprozess klarer, schneller und effektiver zu gestalten. Unsere Kunden sollen diejenigen Antworten erhalten, die sie benötigen. Auch wenn die angekündigte Kapitalerhöhung bis zu maximal CHF 100 Mio. derzeit nicht zwingend scheint, ist Vorsicht geboten. Wir werden tun, was wir bisher getan haben, und halten alle Optionen, die wir auf dem Tisch haben, zumindest bis Ende Sommersaison offen."

lm holding hat auf den 31. Juli zu einer a.o. Generalversammlung zur Abstimmung über die in der Pressemitteilung vom 15. Mai angekündigte Kapitalerhöhung eingeladen. Die a.o. GV findet um 9:00 Uhr in Amsterdam statt. Am selben Tag wird das Unternehmen den Halbjahresabschluss 2020 veröffentlichen.

Finanzkalender

31. Juli 2020 Ausserordentliche Generalversammlung 31. Juli 2020 Publikation der Halbjahreszahlen und IR Telefonkonferenz 11. November 2020 Resultate 3. Quartal 2020

Über lm holding

lm holding zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 60 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.