Avalue Technology Inc., ein weltweit tätiger Anbieter von Industrie-PC-Lösungen. Nachdem Avalue für die Kompaktheit, hervorragende Bedienbarkeit und das anspruchsvolle und innovative Außendesign seines mini POS-Terminals RiPac-10P1 mit dem iF Design Award ausgezeichnet wurde, ist das Unternehmen jetzt entschlossen, mit der Markteinführung seiner weiterentwickelten Version RiVar seine Erfolgsserie fortzusetzen. Ohne bei den All-in-one-Funktionen des POS-Terminals Abstriche zu machen, wurde das Äußere des Geräts verändert. Besonders augenfällig ist dabei die Umgestaltung des zuvor dreieckigen Tischständers, durch die der Anwender jetzt das Display aus einem ergonomisch günstigeren Winkel betrachten kann. Auch werden durch die Dual-Display-Bauweise und die vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten die Anforderungen unterschiedlicher Geschäftsarten erfüllt und die Montage und Wartung des Geräts erleichtert. RiVar ist für alle Systeme mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine Interface, HMI) geeignet, wie beispielsweise nach dem Selbstbedienungsprinzip arbeitendes Bestellungssysteme, Fahrkartenautomaten, Kioske, Digitalanzeigen, Ladenkassen und Küchen-Display-Systeme (KDS). Es ermöglicht die Eingabe, Anzeige, Überwachung und Vorschau von Informationen.

Das multifunktionale POS-Terminal RiVar besticht durch sein klares, einfaches und formschönes Design und bietet einen lüfterlosen Flat-Panel-PC mit Touchscreen in einer Größe von nur 1,4 cm. Das leichte, dünne und geräuschlose POS-Gerät verwendet die Intel Celeron Apollo Lake-Plattform und unterstützt die Betriebssysteme Windows 10, Android und Linux Ubuntu. Der Flat-Panel-PC mit 15,6-Zoll-Full-HD-Touchscreen ist mit einem Rapid Guide Track ausgestattet und kann einfach auf einem Tischständer installiert werden. Der ergonomisch gestaltete Tischständer ist mit einer Scheibe verbunden, auf der der Panel-PC nach rechts oder links gedreht und nach oben oder unten gekippt werden kann, was eine benutzerfreundliche Betrachtung ermöglicht. Ausgestattet mit einem SD-Karten-Steckplatz und zwei USB3.0-Steckplätzen unter den Displays, ermöglichen seine vielen E/A-Anschlüsse eine Ausweitung der Konnektivität und Erweiterung von Speichergeräten. Außerdem können Kartenleser oder Fingerabdruckleser an der Seite des Displays installiert werden. Das Panel-PC des multifunktionalen POS-Terminals RiVar von Avalue ist wie ein Transformer-Roboter gestaltet. Es kann von seinem Tischständer abgenommen und mithilfe einer an der Rückseite des PCs zu befestigenden Wandhalterung an einer Wand angebracht werden.

Der leichte und dabei dennoch robuste Tischständer lässt unansehnliche Kabel und Drähte problemlos verbergen, sodass die Tischfläche sauber und aufgeräumt bleibt. Sein integrierter Auto-Cut-Thermodrucker unterstützt 58/80-mm-Papierrollen, die einfach durch direktes Öffnen des Druckers eingelegt werden können. Erweiterungsanschlüsse an der Unterseite des Tischständers unterstützen auch USB/COM/RJ45/RJ11-Verbindungen. Der kundenzentrierte Ansatz das F&E-Teams von Avalue steht hinter der umfangreichen modularen Gestaltung des RiVar, die als größere Vielseitigkeit der Upgrades und geringere Komplexität und Schwierigkeit bei der Wartung zugute schlägt. Bei RiVar von Avalue geht die Erweiterbarkeit sogar so weit, dass ein zusätzliches Display angeschlossen werden kann! Der zweite Touchscreen, der nach oben und unten gekippt werden kann, ist für den Kunden einfacher zu sehen und kann in Sekunden installiert werden. Zu den Optionen gehören ein PCAP-Touchscreen-Panel (Projected Capacitive Input), Linse und NFC/RFID. Bei einer Dual-Display-Gestaltung kann zwischen Hoch- oder Querformat-Ansicht gewählt werden. Das Terminal ist in schwarz oder weiß erhältlich. Im Vergleich zu normalen, großen Kiosken ist der 15,6-Zoll-RiVar kompakt und leicht, was sich als effizientere Raumnutzung bemerkbar macht. Die Plug-and-Play-Fähigkeit des Terminals bedeutet auch, dass Sie nur ein RiVar benötigen, um Ihre Läden schnell zu erweitern!

Dabei liegt RiVar ganz im Trend zu intelligenten, multifunktionalen Self-Service-POS-Terminals und kann mit verschiedenen modularen Systemen verbunden werden, darunter NFC-Kartenleser, Fahrscheindrucker und Fingerabdruck-Lesegeräte. Auf diese Weise erreicht das Gerät das operative Ziel der Personaleinsparung. Weiterhin konnte der multifunktionale Kiosk von RiVar jüngst im Zuge der schweren Coronavirus-Pandemie das Infektionsrisiko durch menschlichen Kontakt senken. Das gesamte Terminal kann jederzeit gereinigt und desinfiziert werden. Dazu wird die Oberfläche einfach mit einem sauberen, mit 70%igem Alkohol getränkten Tuch abgewischt. Auch die Verwendung eines im Handel erhältliches Laptop-Reinigungssets ist möglich. RiVar ist für alle Systeme mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) geeignet. Seine modularen Teile und Konfigurationen sind erweiterbar, vielseitig und leicht zu warten und auszutauschen. Hersteller können bei Ersteinrichtung Platz für einen vielseitigen Aufbau und verschiedene Erweiterungen lassen.

Über Avalue Technology

Avalue Technology (TAIEX: 3479-TW) ist ein Hersteller von professionellen Industriecomputern mit Fokus auf der Entwicklung von x86 und RISC-Architekturprodukten, darunter Industrie- und eingebettete Motherboards, Industriecomputer, Panel-PCs, System On Module, POS-Terminals, Tablets, Software und verschiedene IOT-fähige Produkte. Avalue bietet nach erfolgter Erweiterung sein Know-how im Bereich PCB/ Assembler/BIOS-Versions-Kontrolle sowie umfassenden Kundendienst an. Als Unternehmen mit Zertifizierung nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, ISO 14001:2004 und OHASAS 18001:2007 bietet Avalue seinen Kunden Sicherheit in allen Geschäftsaspekten. Avalue hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält weltweit Niederlassungen, darunter Büros in Shanghai, New Jersey, Kalifornien und Tokio. Darüber hinaus verfügt Avalue Technology über ein umfangreiches Vertriebsnetz, über das Kunden in der ganzen Welt betreut werden.

