Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta006/25.06.2020/07:00) - Der Verwaltungsrat der HOCHDORF-Gruppe hat Geza Somogyi zum neuen COO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Als Chief Operations Officer (COO) übernimmt er die Leitung sämtlicher Produktionswerke der HOCHDORF-Gruppe per 1. Juli 2020. Er ersetzt den bisherigen COO Christoph Peternell, welcher das Unternehmen auf eigenen Wunsch per sofort verlässt.



Geza Somogyi (1978) ist ausgebildeter Lebensmittelingenieur und ungarischer Staatsbürger. Er hatte während der vergangenen 18 Jahre verschiedene leitende Positionen in der Molkerei- und Babymilchpulverproduktion inne. Von 2015 bis 2020 war er bei Danone/Milupa in Fulda (Deutschland) zuständig für die Leitung und Optimierung der Produktion mehrerer Werke. Weiter war er verantwortlich für die Registrierung der deutschen Werke und Rezepturen als Voraussetzung für den Markteintritt in China. Davor führte er für Danone einen Milchverarbeitungsbetrieb in Budapest (Ungarn). Von 2002 bis 2013 war er bei Mars Inc., Bokros (Ungarn), einem Hersteller von hochwertigem Pet Food, als Entwicklungsingenieur, Leiter eines Schichtbetriebes und verantwortlicher Leiter der Produktion tätig.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Geza Somogyi und wünschen ihm in der neuen Tätigkeit viel Erfolg und Ausdauer.



Der aktuelle Stelleninhaber Christoph Peternell, der seit 2015 für die HOCHDORF-Gruppe tätig ist, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch per sofort. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Christoph Peternell für die geleistete Arbeit und den Einsatz in den letzten fünf Jahren.



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1593061200605



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJune 25, 2020 01:00 ET (05:00 GMT)





HOCHDORF-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de