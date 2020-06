The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.06.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.06.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EZ7C XFRA CA37960G1046 GLOBAL CROSSING AIR. INC. EQ01 EQU EUR N

CA A2V5 XFRA CA74914P1045 QX METALS CORP. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA R1B XFRA DE0005120802 RUBEAN O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA P4JC XFRA GB00BJFDXW97 ADM ENERGY PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 52F XFRA KYG062071157 ATLAS FINANCIAL HLDGS NEW EQ01 EQU EUR N

CA UA1N XFRA US91705J2042 URBAN ONE INC. D N-VTG EQ01 EQU EUR N

CA 3SPJ XFRA LU1480526463 BOERSE.DE-AKTIENFONDS R FD00 EQU EUR N

