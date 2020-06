The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA LEGB XFRA DE000A289T23 LEG IMMOB.WLD.20/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQPD9 STADT HAMBURG LSA A.4/28 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0A30 DZ BANK IS.A1395 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0A48 DZ BANK IS.A1396 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BG1 DZ BANK IS.A1408 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0BN7 DZ BANK IS.A1414 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VP5 LB.HESS.THR.CARRARA06S/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VS9 LB.HESS.THR.CARRARA06V/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13NF5 LBBW SZA NH 20/26 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13NG3 LBBW SZA NH 20/28 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000LB13P77 LBBW SZA NH 20/24 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013521549 WORLDLINE 20/23 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013521564 WORLDLINE 20/27 BD02 BON EUR NCA XFRA FR0013521630 CNP ASSURANC 20/51 FLR BD02 BON EUR NCA XFRA NZGOVDT524C5 NEW ZEAL.,G. 20/24 BD02 BON NZD NCA XFRA US37045XCX21 GM FINANCIAL 20/25 BD02 BON USD NCA XFRA US37045XCY04 GM FINANCIAL 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA XS2191236715 EIB 20/24 MTN BD02 BON MXN NCA XFRA XS2191305544 AT + T 20/50 BD02 BON USD NCA XFRA XS2193853665 AUSTRIA 20/2080 ZO MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2195096420 SYMRISE AG ANL.20/27 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2197673747 MTU AERO ENG. ANL 20/25 BD02 BON EUR NCA 36G XFRA AU000000GBZ5 GBM RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR NCA NZ3 XFRA AU0000091910 WILUNA MINING CORP. EQ01 EQU EUR N