The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU300EF20086 EUROFIMA 05/20 MTN BD00 BON AUD NCA SO0A XFRA BE6279145443 SOLAR CHEST 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA CH0114261446 LUZERNER KT.BK 10-20 BD00 BON CHF NCA QH8A XFRA DE000A0KAAA7 HT1 FUNDING 06/17UNBEFR. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1684M2 INDUSTRIA ANL.15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2G8W81 BREMEN LSA A.219 19/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2UH0 BAY.LDSBK.OPF 14/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0NG0 DZ BANK IS.A1032 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T523 DZ BANK IS.A603 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4UGP3 DZ BANK IS.C154 18/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK8PUQ7 DEKABANK DGZ IHS.6163 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH3M41 HCOB HPF S.1148 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000WGZ7UP6 DZ BANK IS.A802 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0012005924 ACCOR 14/UND.FLR BD00 BON EUR NCA XFRA US912828XY17 US TREASURY 2020 BD00 BON USD NCA XFRA XS1253955469 ABN AMRO BANK15/25 FLRMTN BD00 BON EUR NCA XFRA CA62874WAB87 NBC ASSET TRUST UND. FLR BD01 BON CAD NCA XFRA DE000DZ1J6B0 DZ BANK IS.A374 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB0YVX1 LBBW HPF 14/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB63P9 NORDLB IS.S.1414 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013264819 SFIL 17/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US039483BB75 ARCHER DAN. MID. 2021 BD01 BON USD NCA XFRA US056752AF54 BAIDU 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA US500769GR94 K.F.W.ANL.V.15/2020 DL BD01 BON USD N