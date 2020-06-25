FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
D1F XFRA SE0001634262 DIOS FASTIGHETER AB 0.157 EUR
BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.166 EUR
FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 0.110 EUR
1WE XFRA FR0013451333 LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 0.450 EUR
BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.06.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
D1F XFRA SE0001634262 DIOS FASTIGHETER AB 0.157 EUR
BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.166 EUR
FJFD XFRA DE000A0MUQ30 AMPEGA BALANCED 3 I (A) 0.110 EUR
1WE XFRA FR0013451333 LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 0.450 EUR
BGTA XFRA US1084412055 BRIDGESTONE ADR 1/2 O.N.
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