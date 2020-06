FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 26.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EXC XFRA LU0472835155 EXCEET GROUP SCA RED. A

AM3D XFRA DE000A111338 SLM SOLUTIONS GRP AG

HA4 XFRA BMG455841020 HAL TR. UNITS

7LV XFRA CA91913D1069 VALENS CO., THE

VALENS COMPANY-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de