Nasdaq Riga decided on June 25, 2020 to delist ABLV Bank, AS in liquidation bonds from Baltic Bond List in accordance to the application made by ABLV Bank, AS in liquidation and the Nasdaq Riga listing and disclosure rules Article 21.4.1. Sub article 1. The last listing day for the bonds stated below of ABLV Bank, AS in liquidation is set to June 30, 2020. ABLV FXD EUR 110718 ABLV007018D LV0000802080 ------------------------------------------------- ABLV FXD EUR 311018 ABLV007018F LV0000802171 ------------------------------------------------- ABLV FXD EUR 270219 ABLV007519B LV0000802247 ------------------------------------------------- ABLV FXD EUR 030719 ABLV007519D LV0000802288 ------------------------------------------------- ABLV FXD EUR 271019 ABLV009519A LV0000802338 ------------------------------------------------- ABLV FXD USD 110718 ABLV018518C LV0000802072 ------------------------------------------------- ABLV FXD USD 311018 ABLV018518E LV0000802163 ------------------------------------------------- ABLV FXD RD EUR 271019 ABLV021519X LV0000880052 ------------------------------------------------- ABLV FXD USD 270219 ABLV022519A LV0000802239 ------------------------------------------------- ABLV FXD RD EUR 030719 ABLV022519X LV0000880060 ------------------------------------------------- ABLV SUB USD 180323 ABLVFLOT23A LV0000801124 ------------------------------------------------- ABLV SUB USD 270623 ABLVFLOT23B LV0000801173 ------------------------------------------------- ABLV SUB EUR 270623 ABLVFLOT23C LV0000801181 ------------------------------------------------- ABLV SUB USD 231023 ABLVFLOT23D LV0000801223 ------------------------------------------------- ABLV SUB EUR 271024 ABLVFLOT24A LV0000801520 ------------------------------------------------- ABLV SUB EUR 261025 ABLVFLOT25A LV0000801835 ------------------------------------------------- ABLV SUB EUR 311026 ABLVFLOT26A LV0000802189 ------------------------------------------------- ABLV SUB EUR 271027 ABLVFLOT27A LV0000802346 ------------------------------------------------- ABLV SUB RD EUR 171127 ABLVFLOT27X LV0000880045 -------------------------------------------------