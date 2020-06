Der Geldtransfer-Gigant erweitert mit seiner neuen App seine digitale Präsenz in Europa

BERLIN, June 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, ein weltweit führendes Unternehmen in der Geldtransferbranche und Tochtergesellschaft von Euronet Worldwide Inc. (NASDAQ: EEFT), gab heute die Veröffentlichung seiner Ria Money Transfer App für den europäischen Markt bekannt, die bis Juni in 13 Ländern eingeführt werden soll.



In den ersten Ländern ist die App bereits ab diesem Monat verfügbar, darunter Frankreich und Deutschland. Im Mai folgen dann Italien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Österreich, Irland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und die Schweiz.

Außerhalb Europas ist die App in den Vereinigten Staaten und in Kanada verfügbar. Zusätzlich werden Geldtransferdienste in Australien, im Vereinigten Königreich und in Spanien auch online über riamoneytransfer.com angeboten. Der digitale Fußabdruck von Ria umfasst auch das größte Netzwerk an Bankeinlagen weltweit, mit Zugang zu über drei Milliarden Bankkonten.

"Bei unserer digitalen Expansion ging es darum, das richtige Gleichgewicht zwischen der Nutzung der besten Technologie und ihrer Umsetzung in einer für alle unsere Kunden umfassenden Weise zu finden", teilte Juan Bianchi, CEO der Euronet-Tochter für Geldtransfers, mit. "Wir begrüßen es, unseren Kunden neue, digitale Alternativen zu bieten, um Geld zu senden, wenn sie es am dringendsten benötigen. Wir freuen uns zwar, unsere Kunden bald wieder an unseren Standorten und bei unseren Vermittlern willkommen heißen zu dürfen, aber es ist unsere höchste Priorität, ihre Sicherheit und den Komfort zu diesem Zeitpunkt zu gewährleisten."

Überweisungen sind für Millionen von Familien auf der ganzen Welt, die auf Gelder aus dem Ausland angewiesen sind, um über die Runden zu kommen, lebenswichtiger als je zuvor. Die App wird zu einem entscheidenden Zeitpunkt veröffentlicht - in einer Zeit der Ausgangssperren und präventiven Einschränkungen, die infolge der COVID-19-Pandemie weltweit eingeführt wurden. Die App bietet Kunden nun eine einfache Alternative, um Geld zu überweisen, ohne dafür das Haus verlassen zu müssen.

Bei dieser Veröffentlichung hat Ria mit Partnern und Vermittlern zusammengearbeitet, um die kontinuierliche Verfügbarkeit des physischen Netzwerks des Unternehmens zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass Kunden in ganz Europa und weltweit weiterhin in den Genuss des sicheren und vertrauten Erlebnisses auf der Grundlage verschiedener Kanäle kommen, vom Überweisenden bis zum Empfänger des Geldes.

Ganz einfach Geld mit der Ria Money Transfer App senden

Mit der Ria Money Transfer App können Kunden Geld innerhalb des Netzwerks von Ria senden, das über 402.000 Standorte und 3 Milliarden Bankkonten umfasst. Dank der neuesten eKYC-Technologie, einschließlich der Nutzung biometrischer Daten, können neue und bestehende Kunden ein Konto erstellen und innerhalb weniger Minuten sicher Geld überweisen.

Die Ria Money Transfer App ist zum Download sowohl im Apple Store als auch bei Google Play verfügbar.

Über Ria

Ria, eine Tochtergesellschaft von Euronet Worldwide, Inc..

Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate.riafinancial.com.