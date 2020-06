Mitte Mai sahen wir erstmals nach über einem Jahr wieder positive Impulse für die Aurora Cannabis Aktie. Diese befand sich bis dahin über Monate hinweg in einem schier undurchdringbaren Abwärtstrend und die Kurse verloren in dieser Zeit mächtig an Wert. Innerhalb eines Jahres büßte das Unternehmen rund 90 Prozent seiner Marktkapitalisierung ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...