1: Digital vernetzte Schlauchpumpe

Die Schlauchdosierpumpe Dulco Flex Control DFX-a von Prominent ermöglicht in Kombination mit ihrem Gateway Dulconnex eine einfache Überwachung, Analyse und Optimierung von Prozessen. Digital vernetzt stehen alle notwendigen Informationen für eine optimierte Anlagensteuerung zur Verfügung. Mit ihrer intuitiven Bedienoberfläche mit Click Wheel, vier zusätzlichen Bedientasten und großem LC-Display ist die Dosierpumpe sehr einfach zu bedienen. Der von Prominent entwickelte Dosierkopf ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Schlauchwechsel ohne Werkzeug. Das Display gibt dem Bediener dabei genaue Anweisungen zu den einzelnen Arbeitsschritten - das verhindert Bedienfehler und spart Kosten. Die Pumpe eignet sich besonders für die Dosierung von ausgasenden, hochviskosen, abrasiven, scherempfindlichen sowie chemisch aggressiven Flüssigkeiten. Darüber hinaus ist sie industrietauglich und kann innerhalb weniger Minuten an die webbasierte Fluid-Management-Plattform Dulconnex angeschlossen werden. Mit dieser cloudbasierten Lösung lassen sich Dosierprozesse in Echtzeit überwachen, Ausfallzeiten vermeiden und vollautomatische Berichte erstellen. Die Schlauchdosierpumpe dosiert von 10 ml/h bis 30 l/h und einem Gegendruck von 7 bar.

2: Dosieren und Mischen viskoser Materialien

Das neue Dosiersystem Viscoduo-VM HD von Viscotec bietet kontinuierliches Mischen und Dosieren von zwei niedrig- bis hochviskosen Materialien mit gleichen oder unterschiedlichen Viskositäten. Das System sorgt für eine präzise, wiederholgenaue und prozesssichere Durchmischung in einem validierten Prozess. Alle Komponenten der Dosierpumpe erfüllen die GMP-Forderungen und sind FDA-konform. Der modulare Aufbau mit beidseitig vier verschiedenen Größen ermöglicht den Einsatz in den verschiedenen Anwendungen. Durchflussraten von 0,5 ml/min bis über 1.000 ml/min sind möglich. Durch das verbaute Endloskolben-Prinzip erfolgt die Dosierung pulsationsfrei. Sowohl die Mischungsverhältnisse - von 1:1 bis 100:1 - als auch die Durchflussförderraten sind frei wählbar. Die Abfüllmenge ist individuell einstellbar. Sämtliche produktberührenden Bauteile sind aus Edelstahl 1.4404 und können bei Bedarf mit einem Chargenzeugnis ausgestellt werden. Der Anwender kann zwischen verschiedenen FDA-konformen Elastomeren für den optimalen Einsatz in seiner Anwendung wählen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Vermischung und Abfüllung von Waschmittel-Pods. Besonders zum Tragen kommt hier neben der präzisen, wiederholgenauen Dosierung in erster Linie die einfache Möglichkeit des Chargenwechsels. Bei den Pods wird die Grundkomponente jeweils mit verschiedenen Farben gemischt. Dank optionalem Spülanschluss (CIP-Anschluss) ist ein schneller Farbwechsel in der Produktion möglich.

3: Lösung zur Polyelektrolyt-Aufbereitung

Die Polymat V9 ist eine vollautomatische Löse- und Dosieranlage zur Polyelektrolyt-Aufbereitung von Granulat und Flüssigkonzentrat. Zur Steuerung setzt Hersteller Alltech die Siemens 1200-er CPU ein. Die Dosieranlage verfügt über einen kompletten Fehlermeldungsspeicher zur Fehlerauswertung. Der Fehlerspeicher ist zusätzlich über ein Speichermedium (SD-Karte) auslesbar. Softwareupdates erfolgen über die USB-Schnittstelle. Die komfortable Bedienung ist über das Color-Touchpanel möglich. Die Niveaumessung erfolgt zuverlässig über eine robuste Druckmessdose mit Analogausgang und optischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...