OTTAWA (Dow Jones)--Kanada ist das erste mit einem Triple-A-Rating eingestufte Land, das ein Spitzenrating verliert aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und der außerordentlichen fiskalischen Reaktion, die durch die Pandemie ausgelöst wurde. Einige Marktbeobachter glauben jedoch nicht, dass die Herabstufung einen bedeutenden Einfluss auf die Zinskosten für Kanada haben wird. Kanadische Staatstitel seien nach wie vor sehr begehrt, sagten sie, da die Schuldenlast der Regierungen weltweit als Reaktion auf die Pandemie in die Höhe schießt.

Fitch Ratings hat das Rating von AAA auf AA+ herabgestuft, da diese Entscheidung "die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen Kanadas im Jahr 2020 infolge der Pandemie widerspiegelt". Eine Sprecherin von Fitch sagte, dies sei das erste Triple-A-Rating, das seit Ausbruch der Pandemie herabgestuft wurde.

Kanada ist auf dem besten Weg, das bisher größtes Haushaltsdefizit in diesem Fiskaljahr zu verzeichnen, nämlich rund 256 Milliarden kanadische Dollar (167 Milliarden Euro), was fast 12 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht, so die Prognose der parlamentarischen Haushaltsaufsicht in diesem Monat.

Robert Kavcic, Ökonom bei BMO Capital Markets, sagte, dass andere Ratingagenturen folgen oder zumindest negative Prognosen für Kanada abgeben könnten. Der Schritt von Fitch "dient der Botschaft, dass Kanada steuerlich nicht immun ist und dass die Regierungen nach der Pandemie und den notwendigen Unterstützungsmaßnahmen noch viel zu tun haben werden", sagte er.

Moody's hat ein Triple-A-Rating für Kanada mit stabilem Ausblick, und ein Sprecher sagte, das Unternehmen werde sich zu weiteren Maßnahmen nicht äußern. Auch Standard & Poor's (S&P) bewertet Kanada mit einem Triple-A-Rating. Ein Vertreter äußerte sich nicht zu möglichen weiteren Maßnahmen.

June 25, 2020 02:04 ET (06:04 GMT)

