Der deutsche Leitindex pendelt wieder einmal zwischen den Extremen. Am Dienstag legte er 260 Punkte zu, gestern gab er 430 Zähler ab. Heute besteht Hoffnung auf einen Start im Plus. Allerdings dürften die Gewinne nur minimal ausfallen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Walt Disney, Novavax, Bayer, Lufthansa, Rocket Internet, Wirecard und Infineon. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.