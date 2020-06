Die Neuinfektionen mit Covid-19 in den USA erreichen aktuell neue Rekordhochs, und die Märkte reagieren mit Verspätung negativ. Etwa 29 US-Bundesstaaten haben jetzt eine Reproduktionsrate von über 1. Dies signalisiert eine exponentielle Ausbreitung des Virus. In diesem Zusammenhang sticht die Erfahrung der Deutschen Telekom vom Q1 2020 heraus. Ihr Geschäftsmodell blieb in der Corona-Krise stabil und erzielt ein zweistelliges Ergebnisplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Bereinigte EBITDA AL steigt um 10,2 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Der Konzern sieht nur begrenzten Einfluss der Pandemie auf die Geschäftszahlen und konnte auch seine Jahresprognose bestätigen. Auch die virtuelle Hauptversammlung am 19. Juni 2020 unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells, nachdem 60 Cent Dividende je Aktie für das Jahr 2019 bestätigt wurden. Dies entspricht auf Basis des Schlusskurses vom Freitag einer Rendite von 3,9 Prozent..Zum Chart.Trotz des robusten ...

