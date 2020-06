LONDON (dpa-AFX) - Die London Stock Exchange (LSE) bekommt zum 21. November eine neue Finanzchefin. Anna Manz ersetzt den bisherigen Finanzvorstand David Warren, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag in London mit. Warren hatte bereits im Oktober 2019 bekannt gegeben, den Posten bis Ende 2020 aufgeben zu wollen. Manz ist bisher in gleicher Position beim Spezialchemie-Hersteller Johnson Matthey beschäftigt./ssc/stk

