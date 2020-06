Die Angst vor einer zweiten Ansteckungswelle mit dem neuartigen Coronavirus hat erneut die Anleger erfasst und kräftigen Verlusten an den internationalen Börsen geführt. Der Dow Jones verlor am Vortag 2,7 Prozent und damit so viel wie seit dem 11. Juni nicht. Auch damals verschreckten Nachrichten über gestiegene Neuinfektionen die Investoren. Im Nachthandel gab der Future auf den Dow Jones weiter leicht nach. In China blieben die Börsen am Morgen aufgrund eines Feiertages geschlossen. Der Fokus ...

