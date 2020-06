Wirecard (WKN: 747206) musste am Montag einräumen, dass bisher in der Bilanz verbuchte Bankguthaben in Höhe von 1,9 Mrd. Euro mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bestehen. Die Wirecard-Aktie legte eine katastrophale Bruchlandung hin und fiel in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt 88 % (Stand: 24. Juni 2020)! Die Wirecard-Aktie liegt in Scherben. Zu Recht? Schauen wir mal, welche negativen Folgen das Drama für den Konzern und seine Investoren haben wird. 1. Große Löcher in der Wirecard-Bilanz ...

