Es ist ein absolutes Desaster, was derzeit bei Wirecard, dem ehemaligen Vorzeige-Zahlungsabwickler aus Deutschland, passiert. Nach dem Eingeständnis mutmaßlicher Luftbuchungen in Milliardenhöhe ist die Wirecard-Aktie massiv abgestürzt. So steht alleine auf Wochensicht ein Kursverlust in Höhe von rund 83% auf dem Kurszettel. Dabei weist die Wirecard-Aktie in den vergangenen...

