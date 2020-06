Der chinesische E-Bike-Hersteller Fiido hat ein Klapp-Pedelec angekündigt, dessen Spezifikationen wie gemacht für Berufspendler klingen. So soll es nur knapp 13 Kilogramm wiegen und 100 Kilometer Reichweite bieten. Das frisch angekündigte E-Bike Fiido D11 gehört zur Klasse der sogenannten Falträder. Es lässt sich mit einem Scharnier am Oberrohr zusammenklappen und so platzsparend transportieren. Der Klappvorgang soll in weniger als fünf Sekunden zu erledigen sein, verspricht Fiido. Dabei soll das vergleichsweise geringe Gewicht von 12,9 Kilogramm das Bike auch für urbane Pendler, die Strecken teils mit dem...

