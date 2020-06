Der britische Postkonzern Royal Mail plc (ISIN: GB00BDVZYZ77) wird keine Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2019/20 an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Eine Zwischendividende (7,5 Pence) wurde im Januar noch bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 8. September 2020 statt. Royal Mail will auch für das Geschäftsjahr 2020/21 keine Dividende bezahlen. Für das Geschäftsjahr 2021/22 wird wieder eine Ausschüttung ...

