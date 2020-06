Wien (www.anleihencheck.de) - Mit dem etwas verhaltenen Emissionstag gestern könnte diese Woche das gepreiste Volumen am europäischen Credit-Primärmarkt zum ersten Mal seit zehn Wochen unter EUR 30 Mrd. verbleiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Eiffage SA habe eine Senior-Unsecured-Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 6,5 Jahren bei MS+208 BP gepreist. Ebenfalls mit einer Senior-Unsecured-Emission sei die MTU Aero Engines am Primärmarkt gewesen und habe EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+346 BP gepreist. ...

