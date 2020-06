NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach einem milliardenschweren Vergleich in den USA von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Einigung mit den Klägern rund um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat dürfte die Last auf der Aktie aus dem Weg räumen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Summe liege im Rahmen der Erwartungen. Das Bayer-Papier dürfte nun in Richtung seines neuen Kursziels tendieren./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2020 / 07:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2020 / 07:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

