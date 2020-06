Köln/Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Finanz-Award 2020. 53 Top-Unternehmen sichern sich die renommierte Auszeichnung der Finanzbranche, die alljährlich verliehen wird (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/ratgeber/tests (http://www.ntv.de/ratgeber/tests)).Zu den prämierten Unternehmen im Bereich Girokonto zählen unter anderem Commerzbank und Deutsche Bank. In der Kategorie Geldanlage können beispielsweise Weltsparen und PSA Direktbank überzeugen. Bei den Bausparkassen werden etwa Signal Iduna und Wüstenrot Bausparkasse ausgezeichnet. Im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie Interhyp und PSD Bank Nürnberg führend und im Produktbereich Ratenkredit sichern sich unter anderem die PSD Bank München und ING den Finanz-Award. Erstmals ausgezeichnet werden in diesem Jahr Unternehmen, die ihre Servicestärke dauerhaft unter Beweis gestellt haben; dazu zählen zum Beispiel 1822direkt und Dr. Klein.Jochen Dietrich, ntv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, betont: "Der Finanz-Award sorgt für Transparenz und bietet einen echten Nutzwert - dafür steht ntv seit jeher mit seiner verbrauchnahen und unabhängigen Berichterstattung." Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, rät: "Verbraucher sollten sich bei ihrer Entscheidung nicht von tagesaktuellen Angeboten leiten lassen. Nur die Ergebnisse einer langfristigen Untersuchung von Zinsen und Leistungen, die in den Finanz-Award münden, sind ein guter Ratgeber." Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Nicht unerheblich ist, dass sich die Preisträger des Finanz-Awards auch durch überzeugende Serviceleistungen profiliert haben."Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender ntv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen sechsmonatigen Zeitraum die Leistungen von 232 Unternehmen aus dem Finanzsektor in neun großen Produktbereichen - von der Geldanlage über den Ratenkredit bis hin zur Baufinanzierung. Die besten Unternehmen wurden zudem einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.370 Datensätze und über 1.300 Servicekontakte.PREISTRÄGER "Finanz-Award 2020"(Produktbereiche/Preisträger in alphabetischer Sortierung)Baufinanzierung (Baugeld, Forward-Darlehen):Comdirect Bank, Deutsche Bank, Dr. Klein, Interhyp, Postbank, PSD Bank Berlin-Brandenburg, PSD Bank Nord, PSD Bank Nürnberg, PSD Bank Rhein-Ruhr, Sparda-Bank BW, Sparda-Bank WestBausparkassen:Alte Leipziger Bauspar, BHW Bausparkasse, LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg, LBS Norddeutsche Berlin-Hannover, LBS Ost, LBS Südwest, LBS Westdeutsche, Schwäbisch Hall, Signal Iduna, Wüstenrot BausparkasseGeldanlage (Tagesgeld, Festgeld, EU-Tagesgeld, EU-Festgeld):Bank11, Bigbank AS, Crédit Agricole, PSA Direktbank, Renault Bank direkt, Weltsparen, ZinspilotGeschäftskonto per App:FYRST DB Privat- und Firmenkundenbank, HolviGirokonto (Gehaltskonto, Mehrwertkonto):Comdirect Bank, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Skatbank, Postbank, TargobankGirokonto per App:1822direkt, Ferratum BankKreditkarte:Hanseatic Bank; SantanderRatenkredit (Ratenkredit, Autokredit):Bank of Scotland, Deutsche Skatbank, EthikBank, Ikano Bank, ING, PSD Bank Hessen-Thüringen, PSD Bank München, PSD Bank Nürnberg, PSD Bank Rhein-Ruhr, PSD Bank Westfalen-Lippe, SWK BankRobo-Advisor:Quirion, Scalable Capital, VTB Direktbank (VTB Invest), Weltsparen (Weltinvest)Dauerhaft servicestark (3-Jahres-Wertung):1822direkt, Accedo, Bank11, Bigbank AS, Comdirect Bank, Deutsche Bank, Dr. Klein, DTW-Immobilienfinanzierung, Enderlein, Hüttig & Rompf, ING, Interhyp, MKIB Online, Postbank, PSD Bank Hessen-Thüringen, VTB Direktbank, ZinspilotVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / ntv / FMHPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelTel.: +49 (0)40 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deMediengruppe RTL DeutschlandKommunikation ntvBettina KlauserTel.: +49 (0)221 / 456-74100E-Mail: bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/4633830