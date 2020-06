Der Kölner Motorenbauer Deutz AG (ISIN: DE0006305006) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle ordentliche Hauptversammlung abhalten. Deutz will der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung vorschlagen. Der Konzern will damit die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärken und die Liquidität des Konzerns weiterhin absichern. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 15 Cent je Aktie ausgeschüttet. Der Absatz des Deutz-Konzerns lag ...

