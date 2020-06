Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Ottobrunn bei München (pts013/25.06.2020/09:10) - Ein Raunen ging durch die Branche, als netAlly kürzlich die Messtechnik-Produktsparte von Netscout übernommen hat. Man erwartete nach der Übernahme eine zügige Weiterentwicklung der Messgeräte und endlich neue Software-Releases. Das Experiment scheint geglückt, wie die Neuvorstellung des Netzwerk-Alleskönners EtherScope nXG zeigt, der die Instandhaltung von komplexen Netzwerk-Infrastrukturen für die 3 Technologien Kupfer, Glasfaser und WLAN gänzlich ohne Laptop, Dongle oder zusätzliches Kabel-gebundenes Messgerät möglich macht. Die auf High-End Messtechnik spezialisierte eudisa GmbH in München hat diese neueste Gerätegeneration nun sofort verfügbar. "Dieser kabellose Netzwerkanalysator hält tatsächlich, was versprochen wurde und bietet multi-technology in einem all-in-one handheld network analyzer. Kein Wunder, dass das EtherScope nXG im letzten Jahr bereits im Finale bei den Wi-Fi Awards als Innovation des Jahres dabei war", so Ulrich Diehl, Geschäftsführer der eudisa GmbH. Infos, Fotos und Datenblätter unter: https://www.eudisa.com/produkte/wlan-messtechnik/netally-etherscope-nxg/ Gezielte Fehlersuche mit High-Tech-Messtechnik spart Zeit und Geld Komplexe Netzwerk-Infrastrukturen ohne die passenden Messgeräte instand zu halten, ist oft eine zeitaufwändige und auch kostspielige Herausforderung. Das EtherScope nXG ist ein Handheld-Netzwerkanalysator, mit dem Netzwerktechniker kabelgebundene und kabellose Unternehmensnetzwerke schnell über eine einzige Benutzeroberfläche erkennen, analysieren und somit sehr rasch Fehler beheben können. Dabei wurde in der neuen Generation die Netzwerksichtbarkeit drastisch erhöht, um Tests und Analysen nicht nur zu vereinfachen, sondern auch zu beschleunigen und somit auch die effiziente Zusammenarbeit der Technik-Teams zu verbessern. Codename: Portable Network Expert "Die heutigen Netzwerke werden immer komplexer. Daher benötigen die Netzwerkteams auch effektive Lösungen, mit denen Netzwerktests und Fehlerbehebungsprozesse optimiert durchgeführt werden können. Besonderes Augenmerk verdient hier die neue AirMapper App, die Funkausleuchtungen mit nur einem Gerät, ohne zusätzliches Notebook, Dongle oder kabelgebundenes Equipment möglich macht. Auch die Möglichkeit der Remote-Bedienung per VNC oder dem netAlly Cloud-Service link-live spart massiv Ressourcen", so Ulrich Diehl über den EtherScope nXG. Die wichtigsten Features des Etherscope nXG: - ein Gerät für 3 Technologien durch Tests für Kupfer-, Glasfaser- und WLAN-Netzwerke - unterstützt neueste WiFi -Technologien inkl. WiFi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) - Daten-Management via Link-Live Cloud Service - Überprüfen der Leistung von bis zu 10G Ethernet-Verbindungen - Auswertung und Dokumentation von Netzwerk-Infrastrukturen mit mehreren VLANs oder WiFi-SSiDs - Android-basiert mit über 250 (!) verfügbaren Apps - Bluetooth und USB-Schnittstellen zur Erkennung und Konfiguration von Geräten - modernes 5"-Farbdisplay mit kapazitativem Touchscreen in HD (720x1280 Pixel) - circa 8 GB interner Speicher und Micro-SD-Card-Slot für Karten mit bis zu 64GB - Unterstützte IEEE-Standards: - Verkabelung: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z - WiFi: 802.11a/b/g/n/ac - PoE: 802.3af/at/bt, Class 0-8 and UPOE Datenblätter unter: https://www.eudisa.com/produkte/wlan-messtechnik/netally-etherscope-nxg/ Eudisa ist Kernkompetenzpartner in allen Messtechnikfragen und Ekahau-GOLD-Partner! eudisa GmbH - die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49-89-904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com/ (Ende) Aussender: eudisa GmbH Ansprechpartner: Ulrich Diehl Tel.: +49 89 9041011 33 E-Mail: ulrich.diehl@eudisa.com Website: www.eudisa.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200625013

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 03:10 ET (07:10 GMT)