Flughafen Wien Aktie: Jetzt privat fliegen?

"Kein Linienflug? Jetzt privat fliegen!" So gelesen am Donnerstag auf der Internetseite des Flughafens Wien, auch unter dem altdeutschen Namen "Vienna International Airport" bekannt.In der Werbung verweist ein Tochterunternehmen der Gesellschaft auf das Angebot, einen Privatjet zu mieten. Dann soll möglich sein - Zitat:"Meetings in mehreren Städten an einem Tag - absolut kein Problem!"Ich finde, das steht in einem gewissen Widerspruch zu dieser ebenfalls auf der Internetseite des Unternehmens zu findenden Aussage, Zitat:"Die Wichtigkeit des Themas Umwelt darf niemals außer Acht gelassen werden."Wie sieht es mit den wirtschaftlichen Kennzahlen aus? Natürlich dürften die Zahlen für das 2. Quartal 2020 überaus schlecht ausfallen, Stichwort Einschränkungen Coronavirus-Pandemie. Bereits im 1. Quartal war der Umsatz des Unternehmens um 9% ...

