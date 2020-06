Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handelstag tiefrot aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX gab kurz nach Handelsbeginn starke 1,88 Prozent auf 2.185,33 Punkte nach. Der jüngste Abwärtsschub am heimischen Markt geht damit rasant weiter. Bereits am Vortag war der ATX um satte 3,6 Prozent nach unten gerasselt.Ans untere Ende der Kursliste rutschten die Aktien von Schoeller-Bleckmann mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...