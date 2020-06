Es gibt jetzt zwei Themenparks von Walt Disney (WKN:855686), die geöffnet haben. Hongkong Disneyland begrüßte am Donnerstagmorgen zum ersten Mal seit der Schließung während der COVID-19-Krise vor fast fünf Monaten neue Gäste; Shanghai Disneyland öffnete letzten Monat wieder. Disney hat bedeutende, aber keine Mehrheitsbeteiligungen an den beiden Resorts. Nichtsdestotrotz hat Disney den Rückgang der Einnahmen gespürt. Der Mediengigant kündigte Anfang Februar an, dass er für die Schließung in Shanghai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...